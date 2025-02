Criador da Kings League sugere mudança em regra do futebol

Gerard Piqué participou do podcast “Bajo Los Palos”, apresentado pelo ex-goleiro Iker Casillas, e fez uma proposta que chamou atenção. O ex-zagueiro do Barcelona sugeriu uma mudança no futebol para acabar com os jogos sem gols, como os empates 0 a 0.

Para Piqué, o futebol precisa ser mais atrativo, especialmente para o público jovem. Ele argumenta que é injusto os torcedores pagarem ingressos caros para assistir a partidas que terminam sem gols. “Não faz sentido ir a um estádio e gastar 100, 200 ou 300 euros para um jogo terminar 0 a 0. Algo precisa ser feito para mudar isso”, afirmou o ex-jogador.

VEJA TAMBÉM: “Meu filho conhece mais que futebol”, diz Neymar sobre Kings League

Atualmente, no sistema de campeonatos, tanto as equipes que empatam em 0 a 0 quanto aquelas que empatam por outros placares ganham um ponto cada. Piqué propôs que, no caso de um empate sem gols, as equipes não ganhassem pontos e que, a partir dos 70 minutos, os jogos fossem mais abertos, forçando as equipes a buscarem mais o gol.

Piqué e Casillas, que foram campeões da Copa do Mundo de 2010 e da Eurocopa de 2012 com a seleção espanhola, também discutiram a necessidade de mudanças no futebol para atrair o público jovem. “O futebol precisa ser mais divertido. A ideia é que, ao colocar os jovens no estádio, eles não peguem o celular ou o iPad durante o jogo, até os 15 ou 20 minutos”, disse Piqué, destacando que o esporte deve cativar sua audiência sem mudanças drásticas nas regras.