Criança autista do Acre viaja a SP para realizar sonho de comemorar aniversário dentro de um trem

Apaixonado por trens e outros meios de transporte, o pequeno Daniel Lima Batista, de 8 anos, teve um aniversário especial nesta sexta-feira (21). Morador de Rio Branco e diagnosticado com autismo, ele sempre expressou o desejo de comemorar seu dia dentro de um trem. Como no Acre não há esse tipo de transporte, seu pai, Itaniel Batista, decidiu tornar o sonho realidade e levou o filho até São Paulo.

A comemoração aconteceu dentro de um trem da linha Mauá-Capuava, onde passageiros se uniram para cantar parabéns ao garoto. “Ele falava muito em comemorar o aniversário no trem. Como eu vinha acompanhando minha atual esposa em um retorno médico em São Paulo, então realizamos o sonho dele”, contou o pai.

A celebração contou com a participação dos passageiros, que demonstraram grande empatia. “Daniel é um super desenhista, muito inteligente e amoroso. Ficamos muito felizes com a alegria dele e as pessoas que estavam no trem foram muito empáticos com ele”, disse Itaniel.

VEJA O VÍDEO: