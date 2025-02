Criança cai de varanda e tem corpo perfurado por lanças de portão

Uma criança de 8 anos caiu sobre um portão e teve o corpo perfurado por ferros em formato de lanças, em Caçador, no Meio-Oeste de Santa Catarina. O caso foi registrado no início da tarde de quinta-feira (6). O menino foi socorrido e encaminhado ao hospital local com ferimentos graves.

Segundo o bombeiro Giancarlo de Oliveira, do Corpo de Bombeiros Voluntários de Caçador, a criança sofreu duas perfurações na região do abdômen.

O menino foi socorrido e encaminhado ao hospital local com ferimentos graves/Foto: Corpo de Bombeiros Voluntários, Divulgação

— Foi necessário pela equipe de ambulância e resgate fazer a estabilização dessa criança, ou seja, segurar e suspender ela, para contornar o peso do corpo contra a gravidade e também para estabilizar o portão e realizar o corte da ferragem para conseguir fazer a extração dela — detalhou o bombeiro.

O trabalho de retirada da vítima do local envolveu ainda uma equipe do Samu, que também foi responsável pelo transporte do menino até o Hospital Maice, de Caçador. A Polícia Militar auxiliou abrindo caminho para o deslocamento rápido das ambulâncias até a unidade hospitalar, onde uma equipe médica aguardava.

Após passar por cirurgia no hospital local e ficar em recuperação por algumas horas na Unidade de Terapia Intensiva, o menino foi transferido para um hospital de Lages durante à noite, segundo o bombeiro.

De acordo com o que foi informado aos socorristas, a criança brincava com outras crianças na casa que fica no Centro da cidade quando houve o acidente.