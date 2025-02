Quando chegou a meninas chegou à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Colubandê, os médicos identificaram um coágulo no cérebro dela, e Pérola precisou ser transferida para o Hospital Estadual Alberto Torres. Lá, a garotinha passou por cirurgia de emergência e permanece internada, com estado de saúde considerado grave.

Após a repercussão do caso, a Secretaria Municipal de Educação de São Gonçalo anunciou o afastamento da diretora e das professoras envolvidas. Além disso, foi instaurada sindicância interna para apurar a conduta dos profissionais da unidade. A Polícia Civil também investiga o caso e já solicitou imagens das câmeras de segurança da creche para entender o que de fato aconteceu no momento do acidente.