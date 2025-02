Criança é atingida em cheio após colisão entre carro e motocicleta no interior do Acre

Na manhã desta segunda-feira (17) mais um acidente de trânsito foi registrado na cidade de Manoel Urbano. O caso envolveu um carro, de cor vermelha, e uma motocicleta que transportava um adulto e uma criança.

Imagens oriundas de câmeras de seguranças mostram o exato momento do impacto. Apesar disso, as vítimas não ficaram com ferimentos graves.

Segundo consta, nesse mesmo cruzamento houve outro acidente há cerca de dois meses. Desse modo, é fundamental que os moradores redobrem os cuidados, afinal de contas, qualquer descuido pode ser fatal.