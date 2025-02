Crime organizado se infiltrou nos postos de combustível, diz secretário de Segurança Pública

Mário Sarrubbo, secretário nacional de Segurança Pública, afirmou em entrevista divulgada neste domingo (9.fev.2025) que postos de combustíveis do Brasil estão infiltrados pelo crime organizado.

O secretário defendeu um conjunto de ações para reduzir a letalidade em favelas do Rio de Janeiro.

“Há um problema muito grande no Brasil envolvendo postos de combustíveis. Há infiltração de crime organizado, há inúmeras formas de se fraudar essa atividade econômica tão importante para o país. Temos uma expectativa muito positiva de que vamos avançar. Teremos à frente grandes operações protagonizadas pelas nossas polícias estaduais, polícias federais e um trabalho efetivamente integrado”, disse o secretário.

De acordo com Sarrubbo, o Estado brasileiro necessita “reagir” ao crime. O secretário avalia que o Executivo não deve enfrentar problemas no campo da segurança pública com o Congresso, já que será um dos temas principais abordados no Senado e na Câmara este ano.

Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e Segurança Pública, divulgou na última semana que a Polícia Federal abrirá um inquérito para investigação da presença do crime organizado no postos de distribuição de combustíveis no Brasil. O anúncio do ministro aconteceu depois de uma reunião do Núcleo Estratégico de Combate ao Crime Organizado.

De acordo com Sarrubbo, os trabalhos devem envolver a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Conselho Administrativo de Defesa Econômica e Conselho de Controle de Atividades Financeiras.

“Esse núcleo instituído pelo ministro é a consagração de um trabalho integrado, estratégico e focado em um dos principais problemas do Brasil e um dos pontos de atuação da criminalidade organizada, que lava dinheiro nessa atividade. Precisamos reagir”, afirmou.

Sarrubbo, que é ex-procurador-geral da Justiça de São Paulo, afirmou que guardas civis metropolitanas não podem ter ideologia. O secretário disse também que se preocupa com o fato de políticos usarem as guardas como plataformas políticas.

Para o secretário, é preciso padronizar os procedimentos da Guarda Civil Municipal em território nacional. “O Brasil tem muitos municípios, é um país continental. Não podemos admitir que cada município tenha a sua força com conceitos e treinamentos diferentes, sendo um instrumento de política. Vai ficar muito perigoso nós avançarmos com cada prefeito tendo a sua guarda atuando de uma determinada forma”, disse.