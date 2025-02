Crime passional: primos são assassinados de forma brutal em Porto Velho; acusado foi preso

Um duplo homicídio de dois primos foi registrado na noite desta quarta-feira (19) no bairro Escola de Polícia, em Porto Velho. A Polícia Militar foi acionada após relatos de uma violenta discussão em uma vila de apartamentos localizada na rua Irani Gadelha. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram um homem ensanguentado, próximo ao portão de entrada. Ele foi identificado como Geilson Chaves da Gama e já estava morto.

Dentro de um dos apartamentos o corpo de uma mulher estava em cima de uma cama Richelle Cristina Cardozo Roça apresentava sinais de asfixia. Segundo a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que já havia sido acionada, Richelle teria sido morta aproximadamente oito horas antes de Geilson.

Testemunhas relataram que, momentos antes do crime, ouviram uma discussão e barulho vindos do apartamento. Uma vizinha disse ter visto Geilson chegando e, pouco depois, ouviu gritos e ruídos de telhas quebrando. Em seguida, o homem apareceu ensanguentado pedindo ajuda antes de cair.

Durante a investigação, familiares das vítimas informaram que Richelle havia terminado recentemente um relacionamento com um homem identificado como Jesse. Após buscas no sistema de segurança, a Polícia localizou Jesse Marcelino Monteiro em uma residência no bairro Jardim Santana. Ao ser abordado, ele confessou a autoria do crime.

De acordo com o depoimento de Jesse, ele e Richelle mantinham encontros mesmo após a separação. Na manhã do crime, ele suspeitou que a ex-companheira estaria envolvida com seu tio, Geilson. Enfurecido, ele a estrangulou por volta das 11 horas e escondeu o corpo no quarto. Mais tarde, já às 21 horas, aguardou a chegada de Geilson e o atacou com golpes de faca.

A equipe da Perícia Criminal encontrou a arma do crime no telhado do apartamento, junto com um afiador de facas.