Criminoso consegue furtar moto travada e sem a chave no interior do Acre

Na madrugada da última sexta-feira (7) mais um furto de motocicleta foi registrado em Sena Madureira. Dessa, a ocorrência se deu no beco da Ufac, próximo ao ginásio Hermilton Gadelha Pessoa, sendo que foi levada pelo infrator uma motocicleta Factor 150.

O veículo pertence ao evangelista João Batista. Após chegar da igreja, ele deixou a motocicleta no local de costume e entrou para a residência. No dia seguinte, ao se levantar para ir ao trabalho deu a definição do furto.

Nesse caso, o que chamou a atenção é que a moto estava travada e sem a chave. Mesmo assim, o larápio conseguiu destravar e, provavelmente, fez uma ligação direta. “Essa moto o meu irmão usava para ir ao trabalho e à igreja. Pedimos a colaboração da comunidade. Quem souber alguma informação, por favor nos repasse”, destacou o morador Nando da capoeira.

O caso está registrado na Unidade de Segurança Pública de Sena Madureira.

Informações sobre o paradeiro da motocicleta poderão ser repassadas através do número: (68) 996002127.