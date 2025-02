Um homem foi recebido a tiros na manhã desta segunda-feira (3) ao invadir a área de contenção do presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, na tentativa de arremessar celulares para detentos. Segundo informações, ele pretendia fornecer aparelhos a integrantes de uma organização criminosa presos no local.

Os policiais penais reagiram à injusta invasão utilizando armamento não letal, disparando balas de borracha contra o suspeito. O acusado conseguiu fugir, abandonando um embrulho com três celulares e alguns componentes eletrônicos, além de uma bicicleta que usava como meio de transporte. O material foi apreendido e deverá passar por investigação.

Ainda no domingo (2), os policiais já haviam interceptado outros quatro celulares, sendo alguns com acesso à internet, além de cinco carregadores e um cabo USB. As apreensões ocorrem dias após uma varredura realizada por policiais penais, com o apoio do grupamento tático GPOE, oriundo da capital Rio Branco. A ação retirou objetos ilícitos do presídio, como determina a Lei de Execução Penal (LEP).

A direção da unidade prisional reforçou seu compromisso com a manutenção da ordem, segurança e disciplina, afirmando que seguirá combatendo tentativas de invasão e entrada de materiais proibidos no presídio, agindo sempre dentro da legalidade.