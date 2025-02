Luiz Paulo de Araújo Pereira, de 37 anos, e seu filho, de 16 anos, foram baleados na tarde desta terça-feira (4) em via pública, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Luiz Paulo e o filho estavam em frente de casa, mexendo no celular, quando foram surpreendidos por dois criminosos em uma motocicleta. O passageiro da moto sacou uma arma de fogo e efetuou vários disparos contra as vítimas.

Luiz Paulo foi atingido por um tiro na perna esquerda, que transfixou. Já o adolescente foi baleado na perna direita, onde o projétil ficou alojado. Após o ataque, os criminosos fugiram do local.

Para se proteger de novos tiros, pai e filho correram para dentro de casa e pediram ajuda aos familiares, que os socorreram e os levaram por meios próprios até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade do Povo. Ambos deram entrada com estado de saúde estável.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico até a UPA da Cidade do Povo para transferir as vítimas ao pronto-socorro de Rio Branco, onde passaram por avaliações médicas e exames.

A Polícia Militar esteve no local, coletou informações e iniciou buscas na região para localizar os autores dos disparos, que, até o momento, seguem foragidos.

O caso será inicialmente investigado por agentes da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, posteriormente, encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).