Criminosos invadem posto de combustível, rendem funcionário e roubam dinheiro de cofre em Rio Branco

Criminosos armados e encapuzados invadiram, na madrugada do último dia 4, o Posto Gurgel, localizado na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Bosque, em Rio Branco. Eles renderam um funcionário, violaram o cofre do estabelecimento e roubaram o dinheiro da empresa.

Segundo informações da polícia, o frentista que estava de serviço no momento do crime relatou que três indivíduos chegaram rapidamente e anunciaram o assalto. Os criminosos afirmaram que queriam apenas o dinheiro do cofre e que não levariam nada dele. O frentista foi amarrado e levado para os fundos do posto, ficando sob vigilância de um dos criminosos, enquanto os outros dois acessavam a sala do cofre.

A vítima relatou à polícia que não conseguiu ver se os suspeitos estavam armados, pois foi obrigada a permanecer de cabeça baixa durante toda a ação. Após algumas horas, conseguiu se soltar e, utilizando uma escada, passou por cima da cobertura do posto para pedir ajuda.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área para os trabalhos da perícia criminal. O gerente do estabelecimento registrou um boletim de ocorrência na delegacia.

O caso está sendo investigado pelas autoridades competentes para identificar e prender os responsáveis pelo crime.