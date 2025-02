Cristiano Ronaldo chega aos 40 anos com Copa do Mundo e gol 1.000 no horizonte

A evolução da medicina e do preparo físico nas últimas décadas tornou comum que atletas de alto rendimento consigam estender suas carreiras. Porém, nem sempre isso significa seguir com números compatíveis com o auge do desempenho e estar envolvido em disputas importantes. CR7, que trocou as grandes ligas europeias pelo emergente Campeonato Saudita, vem conseguindo feitos notáveis.