Cristiano Ronaldo se aproxima ainda mais em caça aos mil gols, e Al Nassr volta a vencer no Saudita

Pela 22ª rodada do Campeonato Saudita, o Al Nassr de Cristiano Ronaldo venceu o Al Wehda, fora de casa, por 2 a 0. A partida ocorreu no King Abdulaziz City Stadium. Os gols da equipe de Riade foram marcados pelo português, que assumiu a artilharia da liga com 17 gols, e pelo senegalês Sadio Mané.

A partida inicialmente começaria às 13h, porém, devido a um atraso do ônibus do time visitante, o jogo foi adiado para as 14h.

Após dois jogos sem vencer, o Al Nassr chegou aos 47 pontos com esta vitória, retomando a terceira colocação da competição. Agora, a equipe está a quatro pontos do segundo colocado Al Hilal, que também venceu, nesta terça, o Al Kholood por 5 a 1.

O Al-Wehda amarga a lanterna da tabela com 13 pontos, a equipe está há oito jogos sem saber o que é vencer.

Nesta sexta, a equipe de Cristiano Ronaldo volta a campo para enfrentar o Al Oruba, pela 23ª rodada do Saudita, às 16h (de Brasília) no Al-Oruba Club Stadium.

Já o time de Jeddah encara o Al-Fayah no próximo sábado, também pelo campeonato nacional, às 16h (de Brasília) no Al Majma’ah Sports City Stadium.

Com três minutos da segunda etapa, o brasileiro Ângelo recebeu na ponta direita e cruzou de esquerda para a linha da pequena área, onde se movimentava Cristiano Ronaldo para marcar de cabeça o gol da vitória da equipe de Riade. Agora, o camisa 7 tem 925, restando 75 na caça aos mil.

Aos 55 da etapa complementar, foi marcado pênalti por toque da mão após cobrança de falta. Mané converteu com uma batida segura rasteira e marcou o segundo gol da equipe.