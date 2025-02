Crítica: obra-prima de escritora húngara narra a saga de dois irmãos que têm que aprender sozinhos a sobreviver em tempos difíceis

Mesquinha, imunda, maligna, a Avó atazana a dupla — que, por sua vez, adapta-se à dureza da vida recorrendo ao que chamam de “exercícios”. Para aprender a resistir à dor, um espanca o outro; para não sucumbir à fome, ficam sem comer; para fortalecer o espírito, xingam-se mutuamente. “De tanto serem repetidas, as palavras vão gradualmente perdendo o significado, e a dor que elas carregam se atenua”, atestam os narradores, cujos nomes não são mencionados nesta primeira parte da trilogia.

Como se vê, a violência psicológica dá o tom da conversa. A guerra real passa ao largo, até porque a guerra dentro de casa é mais cruel e urgente. Os gêmeos se ligam nisso logo cedo: têm só 9 anos de idade quando caem na real. Sua infância não terá sorrisos nem brinquedinhos. Para além dos perrengues domésticos, na rua cruzarão com personagens bizarros, demasiado humanos, aprendem a ganhar dinheiro, a amar do seu jeito e até a matar (mas, neste caso, apenas quando estritamente necessário).

A narrativa de Kristóf é seca, objetiva, e é com ela que os garotos aprendem (e nos ensinam) a registrar pensamentos em seu grande caderno: “As palavras que definem os sentimentos são muito vagas; é melhor evitar seu uso e se ater à descrição dos objetos, dos seres humanos e de si mesmo, ou seja, à descrição fiel dos fatos.” Eis aí algo mais útil do que muitos manuais que pregam o bom letrismo…

Assim, sem pressa, Kristóf cozinha o leitor até o fim desconcertante do primeiro volume da trilogia, um desfecho daqueles que ficam na memória do leitor anos a fio. E que, claro, abre caminho para sua sequência, “A prova”, em que descobrimos os nomes das criaturas e acompanhamos sua juventude, não menos intensa que a infância. “A terceira mentira” arremata a trilogia dando um nó na cabeça do leitor — mas a verdade é que comentar sobre esses dois últimos volumes é um tanto arriscado, pois tudo está intrinsecamente relacionado à surpresa que encerra o primeiro livro.