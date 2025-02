Cruzeiro cumpre objetivos e respira antes de decisões em campo e nos bastidores

Por mais que o Uberlândia estivesse fechado, não conseguia impor tantas dificuldades ao Cruzeiro, que chegava com facilidade ao “último terço” do campo. A equipe celeste, por outro lado, pecava no acabamento das jogadas, com cruzamentos errados, tabelas frustradas e arremates travados. Mas a resposta efetiva chegou rápido, com empate aos 22. Matheus Henrique demonstrou oportunismo de atacante para aproveitar sobra de Bolasie.

O jogo seguiu da mesma forma, e o Uberlândia perdeu as chances mais claras para fazer o segundo gol. O Cruzeiro chegou até ele aos 40, com pênalti convertido por Gabigol. No retorno para o segundo tempo, o time do interior já não teve a mesma força, e a equipe da casa controlou ainda mais as ações quando lançou a campo Dudu, Matheus Pereira e Marquinhos, claramente mais entrosados.

Vitória confirmada e vantagem de quatro pontos na tabela, restando nove em disputa. Como seis deles são contra os adversários mais fortes do campeonato, a gordura criada neste momento é importante. O Cruzeiro fez o dever de casa, mesmo descansando jogadores, e dosou ainda mais a pressão que se instalava no momento em que Fernando Diniz foi demitido. O ambiente externo já está mais leve, uma semana após a saída do treinador.

E isso é bom para receber o novo treinador, o que deve acontecer nesta semana, em meio aos clássicos, com a provável chegada de Leonardo Jardim. O português assumirá um time com traços de entrosamento e, quem sabe, até classificado às semifinais do Campeonato Mineiro.