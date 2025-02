O município de Cruzeiro do Sul enfrenta um surto de dengue, o que levou o prefeito Zequinha Lima a decretar situação de emergência em saúde pública nesta quarta-feira (5). A decisão foi formalizada com a assinatura do Decreto N° 254 na Unidade Básica de Saúde Jesuíno de Souza Lins, localizada no bairro do Alumínio.

Com o decreto, a prefeitura tem autorização para adotar medidas emergenciais para conter a epidemia, incluindo a aquisição de insumos e materiais e a contratação de serviços essenciais ao enfrentamento da crise sanitária. “Temos observado e percebido que, à medida que o tempo passa, os casos de dengue aumentam gradativamente, conforme os registros das unidades de saúde. Em janeiro de 2024, tivemos 143 casos, enquanto em janeiro de 2025 esse número saltou para quase 1.500”, destacou Zequinha Lima.

Atualmente, Cruzeiro do Sul é o município acreano com o maior percentual de casos de dengue, representando 40,2% do total estadual. O bairro Cruzeirão é a região mais afetada, seguido por Remanso, Telegrafo e Miritizal, conforme informou o secretário municipal de Saúde, Marcelo Siqueira. Para combater a proliferação do mosquito transmissor, a prefeitura tem intensificado as ações nas Unidades Básicas de Saúde, garantindo atendimento ampliado na zona urbana, das 07h às 19h, e na zona rural, até as 13h. Além disso, mutirões de limpeza com dezenas de trabalhadores e máquinas estão sendo realizados em diversos bairros.

Siqueira reforçou a importância da participação da população no combate à dengue, eliminando possíveis criadouros do mosquito em suas residências. “Se você apresentar sintomas como febre, dor no corpo e dor de cabeça, procure nossas unidades de saúde, onde temos exames laboratoriais, consultas especializadas e monitoramento com infectologista. Em casos mais graves, com sinais de alerta como vômitos, tontura e fraqueza intensa, a recomendação é buscar imediatamente atendimento na UPA ou no Hospital do Juruá”, alertou o secretário.

As equipes de saúde seguem monitorando os casos e intensificando as ações preventivas na cidade, mas as autoridades reforçam que a colaboração da população é fundamental para conter o avanço da doença.