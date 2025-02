Cruzeiro tem novo declínio de resultados, liga alerta e terá de se provar no mata-mata do Mineiro

O que dá para dizer, no momento, é que o Cruzeiro chega para esta fase em uma situação pouco animadora. É verdade que o clássico com o Atlético ficou condicionado à expulsão de Gabigol e que o tropeço para o Democrata GV tem o peso da escalação alternativa, mas terminar a primeira fase com três tropeços seguidos, técnico iniciando trabalho e protesto da torcida era algo inimaginável no início da temporada. Ainda mais depois de ensaiar reação com Wesley Carvalho no comando interino.