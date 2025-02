Curta-metragem acreano explora contos indígenas da Amazônia em ambiente lúdico de contação de histórias

Boto Cor-de-Rosa, Mapinguari e Curupira são os personagens principais das histórias contadas no curta-metragem “Vozes da Floresta – Contos Mágicos da Amazônia”, lançado nesta quinta-feira, 26, em plataformas digitais gratuitas. Com direção de Marcus Ramon, o audiovisual valoriza a preservação e divulgação dos contos indígenas e sensibiliza o público em geral para a importância do patrimônio cultural amazônico.

O cenário explora o ambiente lúdico de contação de histórias, conhecimento transmitido oralmente numa interação entre gerações. O curta-metragem traz a narrativa de um avô que reúne seus netos ao entardecer para compartilhar histórias e lendas mágicas.

O curta-metragem será exibido em eventos culturais, escolas, redes sociais e plataformas de streaming. O trabalho foi realizado com o financiamento do Governo Federal, por intermédio da Lei Paulo Gustavo, em parceria com o governo do Acre, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM).