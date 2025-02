Curtida de Marquezine aumenta boatos sobre treta com Virginia: entenda

A comemoração de aniversário de João Guilherme na Fazenda Talismã, no último final de semana, causou polêmica nas redes sociais por conta de uma suposta intriga entre Virginia Fonseca e Bruna Marquezine. A atriz, que namora o filho de Leonardo, não apareceu em fotos com a família do rapaz.

O assunto ganhou destaque nesta terça-feira (4/2) após internautas notarem que Bruna curtiu o comentário de uma seguidora sobre não negociar “seus princípios e posicionamentos”.

“Bruna, meu amor. Esses dias aí tenho observado você ensinando em silêncio. Que lindo ver que você não negocia seus princípios e posicionamentos, não importa aonde e nem com quem esteja”, disse a fã em uma foto da atriz.

A postagem em questão foi feita por Bruna há quatro dias, enquanto o comentário da seguidora foi deixado na página há dois dias.

Na web, internautas debatem sobre o posicionamento da atriz, que parece não querer posar ao lado da família do namorado.

“A Marquezine queria ‘ensinar’ em silêncio e acabou sendo desnecessária com uma única curtida, era melhor ter continuado em silêncio”, disse uma internauta no X, antigo Twitter.

“Imagine a Bruna Marquezine vivendo feliz a vida dela e as pessoas agoniadas criando teorias bizarras”, apontou outro.