Custo da cesta básica em Rio Branco tem aumento de 8,3% em três meses; veja os itens mais caros

Segundo levantamento da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio-AC), o custo da cesta básica de alimentos para famílias de baixa renda em Rio Branco registrou um aumento de 8,13% entre novembro de 2024 e fevereiro de 2025.

A pesquisa foi realizada em três supermercados do município no dia 1º de fevereiro de 2025 e analisou 15 produtos essenciais para a alimentação de uma família composta por até três adultos ou dois adultos e duas crianças.

O custo médio da cesta em fevereiro ficou em R$ 643,71, podendo chegar a R$ 682,73, dependendo do estabelecimento.

De acordo com a Federação, o acréscimo representa um desafio significativo para famílias com renda mensal em torno de R$ 2.000,00, que precisam reorganizar o orçamento para garantir a alimentação essencial.

Entre os itens analisados, os produtos que mais encareceram no período foram:

Café em pó: aumento de 29,94%, passando de R$ 50,76 para R$ 65,96.

Carne (coxão mole): alta de 18,91%, chegando a R$ 204,95.

Banana: incremento de 14,17%, alcançando R$ 52,61.

“O aumento da cesta básica pode comprometer o consumo das famílias de baixa renda, que já enfrentam dificuldades com a inflação e o alto custo de vida. O valor atual representa mais de 30% do salário mínimo vigente, dificultando o acesso a uma alimentação adequada”, destaca a Fecomércio.