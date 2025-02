O esforço aliado ao apoio de professores, familiares e investimentos na educação garantiu à estudante Wellen Ferreira Cardoso de Melo, da Escola Edmundo Pinto, na Vila do Incra, em Porto Acre, uma conquista notável: a aprovação simultânea nos cursos de Medicina e Direito na Universidade Federal do Acre (Ufac).

Moradora da Vila do V, Wellen atribui seu sucesso a uma preparação focada e estratégica para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). “Toda semana eu fazia o planejamento do que ia estudar, os conteúdos que mais caíam, ia sempre revisando as partes mais importantes”, explica.

O resultado da aprovação foi um momento de surpresa para a estudante. “Eu estava acompanhando pelo site da Ufac e, quando vi meu nome na lista, esperei um pouco, fiquei sem reação, eu mal conseguia acreditar”, relata.

A estudante destaca que o programa Pré-Enem Legal, da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), desempenhou um papel fundamental na sua preparação. “Eu seguia bastante as dicas que eles passavam e anotava tudo o que tinham dito na aula”, conta.

“Não tinha notebook”

Outro fator importante foi o uso do tablet fornecido pelo governo do Estado aos alunos do ensino médio. “Eu não tinha notebook no início dos meus estudos, então tive que utilizar o tablet no começo das aulas. “Usei bastante, principalmente para ver as aulas e as questões que eu não tinha como imprimir”, revela.

Mesmo com toda a preparação, ela avaliou a prova do Enem como desafiadora. “O nível das questões estava muito alto e interpretativo”, afirma. Ainda assim, com aprovações garantidas, Wellen já escolheu seu caminho: “Era a minha primeira opção quando decidi começar a estudar”, diz, referindo-se à Medicina.

Os pais de Wellen, Neudivânia Ferreira de Alencar e Edmilson Cardoso de Melo, expressaram grande orgulho pela conquista da filha. “Eu ainda nem estou acreditando porque era o sonho dela fazer Medicina, e eu estava orando muito por isso”, conta a mãe.

Além da realização pessoal, a aprovação representa um marco familiar. “Eu estou muito orgulhosa. Ela será a primeira formada da família”, destaca Neudivânia. Inicialmente, a estudante pretende viajar entre Porto Acre e Rio Branco, mas, com o tempo, deve fixar residência na capital para se dedicar integralmente ao curso.

O desempenho dos alunos da Escola Edmundo Pinto no Enem de 2024 foi motivo de celebração entre os professores e gestores. A coordenadora pedagógica Jamyle Fontynele de Souza revelou que outros 16 estudantes também conquistaram vagas em instituições como a Ufac, o Instituto Federal do Acre (Ifac) e faculdades particulares.

“A aprovação desses alunos, para nós, trouxe uma sensação de êxtase. Trabalhamos muito para isso e acreditamos nos sonhos deles”, afirma. Segundo a coordenadora, o comprometimento dos professores foi essencial. “Os professores compraram essa ideia de motivar os alunos, e essas aprovações são resultado de muito trabalho. Essa parceria com a Secretaria também é muito importante porque traz outras perspectivas para os estudantes”, ressalta.

Com os bons resultados, a meta da escola agora é ampliar o suporte aos novos alunos do ensino médio. “Nossa missão é continuar apoiando, acolhendo e incentivando esses estudantes desde o início do ano. Queremos ser o elo que os impulsiona a conquistar seus objetivos”, finaliza Jamyle.