Dado Dolabella se manifestou após o fim de seu relacionamento com Wanessa Camargo. Nas redes sociais, o ator publicou uma foto distraído em uma piscina e escreveu: “Tem horas que é melhor deixar o silêncio falar”.

Nos comentários, seguidores saíram em defesa do artista. “A Vanessa tá pisando na bola a segunda vez. É dominada pela mãe e não sabe dar valor ao amor verdadeiro. Não sou vegana, não sou zen, mas vejo o quanto o Dado amadureceu desde sua adolescência”, escreveu uma internauta. “Torço para reconciliação do casal”, falou outra.

Fim da relação

Wanessa Camargo confirmou o fim do namoro com Dado Dolabella durante o show de Shakira, no estádio Nilton Santos, na terça-feira (11/2).

“É isso, sim, mas ninguém está pronto pra saber ainda. Ninguém da minha família sabe, meus filhos”, revelou a artista, em conversa com o portal LeoDias, sem dar mais detalhes do rompimento.

Motivo do término

A filha de Zezé Di Camargo não deu detalhes do que teria motivado o término, mas segundo a jornalista Fabíola Reipert, Wanessa Camargo teria desabafado a pessoas próximas que estaria decepcionada com o jeito “acomodado” de Dado Dolabella. A cantora estaria cansada da vida sem projetos e perspectivas para o futuro do famoso, que usa suas redes sociais para pregar o veganismo.

Vale lembrar que Dado Dolabella não está mais atuando em novelas nem investindo na carreira de cantor. Ele também desistiu de uma luta que teria contra Lucas Viana em outubro do ano passado e que poderia lhe render um bom dinheiro. Seu último trabalho como ator foi o folhetim Vitória, exibido pela Record entre 2014 e 2015.

De acordo com pessoas próximas, Wanessa Camargo teria ficado chateada e desestimulada a seguir com o relacionamento, já que ela quer focar sua carreira como cantora após passagem polêmica pelo BBB24.