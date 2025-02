Dado é flagrado em piscina com amiga de Wanessa, 2 dias após término

Um flagra exclusivo de Dado Dolabella foi publicado nesta quinta-feira (13), dois dias após Wanessa confirmar o término entre eles. Ele apareceu na piscina com uma mulher, no Guarujá, identificada como Renata Brás, amiga tanto dele como da ex. Fontes relatam que o clima era de proximidade.

Renata é uma apresentadora e atriz que já apareceu em cliques ao lado de Wanessa e Dado, e inclusive segue os dois. Em um dos vídeos nas piscina é possível vê-lo fazendo fotos de Brás, uma delas sendo publicada por ela em seu Instagram. Segundo fontes, os dois estão hospedados no mesmo duplex, dividindo o quarto.

No aplicativo, o post comprova que a piscina é a mesma que serviu de fundo para o ator, que postou uma reflexão vista como indireta ao término. “Estava com um casal de amigos, a Renata e o Fabrício, não tinha mais ninguém”, disse o ator em entrevista.

Também procurada, Renata Brás garantiu que eles são apenas amigos e que o momento à sós com Dado foi para ouvi-lo desabafar sobre o término com Wanessa. Além disso, ressaltou que é amiga de Wanessa desde os 12 anos de idade.