Daniele manda recada para quem duvidou da ansiedade de Diego: “Vi dois anos trancado em casa”

Daniele manda mensagem em alto e bom som para quem duvidou da ansiedade de Diego. Mais cedo, ela contou que o responsável tinha sido Gabriel.

Durante uma conversa com Diego, Daniele fez questão de reforçar, em voz alta, que a ansiedade de Diego não deveria ser questionada.

Ao lado do irmão, Dani desabafou sobre o impacto das desconfianças e afirmou que não esconderia seus sentimentos. “Não duvide de algo que você teve e que foi muito grave! Isso passa do jogo!”, declarou. Enquanto Diego tentava acalmá-la, Dani ressaltou o que presenciou nos últimos anos e disse estar angustiada com a situação.

“Toda vez que a gente fala alguma coisa vira um furacão… então estou falando pra você e pras pessoas ouvirem: é fácil ir pra um lugar e duvidar daquilo que você teve; que eu, como irmã, te vi 2 anos trancado em casa. Desde esse dia, eu tô com um nó na garganta gigantesco!”