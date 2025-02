De surpresa, Xbox anuncia mais dois jogos para PS5 além de Forza Horizon 5! Confira

Forza Horizon 5 não é o único jogo do Xbox anunciado recentemente para o PS5! De surpresa, a Xbox revelou que Age of Empires II: Definitive Edition e Age of Mythology: Retold estão chegando ao PlayStation 5 neste ano! E o melhor: com conteúdo idêntico ao das versões de PC e Xbox, além de suporte a cross-play.

. Ou seja, não importa onde você joga, a batalha pela supremacia histórica e mitológica está garantida para todos, para a alegria de quem apoia a estratégia multiplataforma da Microsoft.

Enquanto os dois jogos já estão disponíveis para o público do Xbox, inclusos também na assinatura Game Pass, os títulos chegam ao PS5 em dois momentos diferentes. Saiba mais detalhes a seguir.

Age of Mythology: Retold chega primeiro ao PS5

O primeiro a desembarcar no console da Sony será Age of Mythology: Retold, que estreia no dia 4 de março de 2025. O jogo traz um misto de estratégia em tempo real com mitologia, permitindo que os jogadores escolham seus panteões, invoquem criaturas lendárias e batalhem pelo domínio dos deuses.

E para quem quiser um gostinho antecipado, a Premium Edition garante acesso antecipado de 5 dias (a partir de 27 de fevereiro), além do novo DLC Immortal Pillars, que adiciona o panteão chinês ao game. Os jogadores do PlayStation 5 ainda poderão garantir duas bênçãos exclusivas para o modo Arena of the Gods ao fazer a pré-venda.

Além disso, a desenvolvedora garantiu que todas as atualizações do jogo serão lançadas simultaneamente para todas as plataformas, mantendo a experiência igual para todos. Em relação ao preço, jogadores do PS5 já podem adquirir Age of Mythology: Retold por valores partindo de R$ 99 no console da Sony.

Preços de Age of Mytology: Retold na PS Store

Standard Edition – R$ 99,99

Premium Edition – R$169,00

Age of Empires II: Definitive Edition chega ainda este ano

Já o clássico Age of Empires II: Definitive Edition chega ao PS5 um pouco mais tarde, ainda sem data específica, mas com detalhes extras chegando na primavera de 2025 nos Estados Unidos, entre março e junho — será que teremos algo na Gamescom?

O jogo, que é um dos RTS mais amados de todos os tempos, traz todo o conteúdo já lançado nas versões de PC e Xbox, incluindo campanhas históricas e dezenas de civilizações. O lançamento no PlayStation também virá acompanhado de um grande DLC para o jogo em todas as plataformas, adicionando novas civilizações para o modo Ranqueado e mais conteúdos.

E claro, o cross-play estará ativado, permitindo que jogadores se enfrentem nas batalhas épicas do jogo, independente se estão no PC, Xbox ou PS5. Enquanto mais novidades não chegam, a imagem acima foi divulgada pelos desenvolvedores para dar um gostinho do que está por vir na atualização.

Mais jogos do Xbox no PlayStation

A chegada desses dois gigantes da estratégia ao PlayStation 5 é um marco interessante para a indústria dos games, reforçando o posicionamento multiplataforma da Microsoft. A Xbox tem apostado cada vez mais na ideia de jogar em qualquer lugar, expandindo seus títulos para concorrentes para ganhar cada vez mais dinheiro com software, não apenas hardware.

Segundo o jornalista Tom Warren, do The Verge, a companhia possui um plano chamado Projeto Latitude, que visa expandir algumas franquias. Além de Age e de Forza Horizon, outros títulos de peso podem dar as caras na concorrência em breve, como é o caso de Hellblade II — mas nada foi confirmado publicamente até agora.