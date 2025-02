Decisão do STJ de deixar candidato de Lula fora de lista prejudica procurador do Acre

A semana iniciada nesta segunda-feira (10) será decisiva na vida do procurador de Justiça do Estado do Acre, Sammy Barbosa Lopes, em seu desejo de vir a integrar o Superior Tribunal de Justiça como ministro na classe dos membros do Ministério Público. O procurador, junto com mais três operadores do Direito, dois magistrados federais e dois outros membros do Ministério Público, foi eleito há quatro meses como integrante da lista tríplice de seis candidatos para as duas vagas no STJ, que devem ser preenchidas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a partir desta segunda-feira (10).

Em 15 de outubro do ano passado, os ministros escolheram três desembargadores e três integrantes do Ministério Público para disputarem as vagas abertas com as aposentadorias das ministras Laurita Vaz e Assusete Magalhães.

Na lista dos integrantes do Ministério Público, foram eleitos Maria Marluce Caldas Bezerra, do Ministério Público de Alagoas; Sammy Barbosa Lopes, do Ministério Público do Acre; e Carlos Frederico Santos, do Ministério Público Federal.

O motivo de tamanha demora na decisão do presidente Lula seria decorrente do fato de que, entre os escolhidos para desembargadores, o STJ ignorou a preferência de Lula pelo magistrado Rogério Favreto, do TRF-4, que chegou a tentar libertar o petista no período em que Lula estava em Curitiba, por decisões decorrentes da Operação Lava Jato, gerida pelo então juiz federal Sérgio Moro. Lula até hoje não engoliu o fato de o STJ ter deixado Favreto fora da lista.

Sammy Barbosa Lopes, ex-procurador-geral de Justiça do Acre, permanece em Brasília em busca da indicação de seu nome pelo presidente Lula.