Declarações de Donald Trump sobre tomar controle da Faixa de Gaza causam espanto entre palestinos e líderes mundiais

As declarações do presidente indicam, ainda, uma mudança no compromisso de longa data dos Estados Unidos com a solução de dois Estados – um israelense e um palestino – convivendo pacificamente lado a lado. Esta solução tem o apoio da maioria da comunidade internacional e prevê a criação de um Estado Palestino formado pela Cisjordânia e pela Faixa de Gaza, com Jerusalém Oriental como a capital.