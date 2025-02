Defensoria Pública de Rondônia abre inscrições para concurso com salários que ultrapassam R$ 9 mil

A Defensoria Pública do Estado de Rondônia (DPE-RO) abriu as inscrições para o concurso público que vai preencher 8 vagas imediatas, com salários que ultrapassam R$ 9 mil, além da formação de cadastro de reserva. As inscrições podem ser realizadas até o dia 20 de março pelo site da Fundação Getúlio Vargas, a banca organizadora.

As oportunidades são para os cargos de Técnico da Defensoria Pública e Analista da Defensoria Pública, em diversas especialidades.

Vai ter isenção?

O benefício pode ser solicitado das 16h do dia 19 de fevereiro até às 16h do dia 21 de fevereiro, conforme o horário oficial de Porto Velho.

Provas e Locais

Segundo o edital, os inscritos serão avaliados por: prova objetiva, aplicada para todos os candidatos, e prova discursiva, aplicada exclusivamente para os cargos de Analista da Defensoria Pública. A previsão é que as provas sejam aplicadas no dia 11 de maio em Porto Velho.