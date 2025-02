Defesa Civil vai demolir estrutura restante do Bar do Zé do Branco para evitar acidentes

A Defesa Civil de Rio Branco se prepara para demolir, ainda nesta semana, a última parte remanescente do local onde funcionava um dos estabelecimentos mais antigos da cidade, o Bar do Zé do Branco, no bairro da Base.

O espaço foi destruído por um desbarrancamento do Rio Acre em 14 de abril de 2023. Após a tragédia, uma parte do bar permaneceu de pé, às margens do barranco, mas precisa ser demolida para evitar acidentes.

O coordenador da Defesa Civil, Cláudio Falcão, informou ao ContilNet que pessoas em situação de rua estão usando essa estrutura remanescente como abrigo. Caso ocorra outro desmoronamento, essas pessoas correm risco de morte.

O órgão já acionou a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra) para realizar a demolição e aguarda a mobilização da pasta.

“Temos que demolir essa parte que ficou, porque há pessoas em situação de rua se abrigando ali, e o espaço oferece riscos”, concluiu Falcão.

Novo local

O novo ponto do Bar do Zé do Branco está localizado na mesma rua, um pouco à frente do local onde ocorreu o desbarrancamento.