Delegado afirma saber onde está o corpo de Eliza Samudio

O desaparecimento e morte de Eliza Samudio vai completar 15 anos neste ano. E o caso pode ganhar uma reviravolta após a declaração do ex-delegado Jorge Lordello.

Em entrevista ao podcast de Lisa Gomes, Lordello afirmou saber onde está o corpo de Eliza, que desapareceu e foi morta em 4 de junho de 2010, em Esmeraldas, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Bruno Fernandes, o goleiro Bruno, na época titular do Flamengo, foi condenado como o mandante do assassinato. O corpo da modelo, no entanto, nunca foi encontrado.