Deputado denuncia diretor de hospital por assédio e possível tentativa de aumentar espera por atendimentos

Durante entrevista ao Em Cena, o podcast do ContilNet, nesta segunda-feira (17), o deputado Adailton Cruz fez uma denúncia contra a direção do Hospital Dr. Sansão Gomes, em Tarauacá, por assédio moral e interferência indevida no exercício profissional da enfermagem.

A denúncia foi formalizada por Adailton, enquanto presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Acre (Coren), e encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), ao Ministério Público do Acre (MPAC) e à Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

Adailton acusa, a partir das denúncias, o diretor da unidade, Carlos Tadeu Lopes da Silva, de induzir profissionais de enfermagem a alterarem a classificação de risco dos pacientes, mudando a cor da triagem para aumentar o tempo de espera por atendimentos.

“Essa denúncia veio em caráter sigiloso. É preocupante. São dois pontos: um é de assédio moral por parte do diretor contra os profissionais. E o segundo: intervenção no exercício profissional. Quando pedem para mudar a classificação, isso é grave porque o paciente demora mais a ser atendido. Pode levar uma pessoa à morte”, disse o deputado.

Adailton afirmou que uma equipe do Coren vai ao hospital para cumprir diligências e investigar a situação a fundo. Ele pede que, se for preciso, o gestor seja afastado do cargo enquanto seguem as investigações.

“Intervir numa conduta técnica para protelar atendimento é inaceitável”, finalizou.

A Sesacre informou à reportagem do ContilNet que está investigando o caso.