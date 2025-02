Deputado diz que novo PCCR da Saúde está perto de ser conquistado e dá novos detalhes

O deputado Adailton Cruz (PSB) disse à reportagem do ContilNet, nesta terça-feira (4), durante a primeira sessão do ano de 2025, que os servidores da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) estão perto de conquistar o novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR).

O deputado explicou que o novo PCCR é uma luta de muitos anos.

“O novo PCCR de mais de 7 mil trabalhadores é um sonho de muitos anos. Começamos 2025 com a luta por essa conquista. Nunca esteve tão perto como está agora. São mais de 20 anos de luta e, com apoio do Governo, da Sesacre e dessa casa, vamos conquistar”, disse o deputado.

“O primeiro passo já foi dado. A Sesacre já fez toda edição, o impacto, a redação e já encaminhou à Casa Civil. Agora, a Casa Civil precisa revisar a redação, por meio da Procuradoria Geral do Estado (PGE), e verificar o impacto disso com a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). Depois disso, vem pra Assembleia votar, mas pra votar, precisa de limite fiscal. A última análise diz que o Estado melhorou muito. Estamos com apenas 0,2% acima do que a lei permite”, acrescentou.

Adailton acredita que até o fim de março a situação esteja resolvida. “É o que a gente espera”, finalizou.

ASSISTA: