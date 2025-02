Deputado Eduardo Velloso desmente boatos sobre retirada de assinatura em impeachment de Lula

O deputado federal Eduardo Velloso (União) esclareceu sobre a situação envolvendo seu nome na lista de parlamentares que assinaram o pedido de impeachment do presidente Lula. Ele negou a informação de que teria retirado sua assinatura do documento.

Em conversa com o Blog da Hora, Velloso afirmou que somente na terça-feira (4), após retornar das férias, formalizou sua adesão ao pedido de impeachment do presidente e que as notícias divulgadas sobre a suposta retirada de assinatura não condizem com a realidade.

Segundo o deputado, enquanto estava de férias, ouviu sobre o impeachment na imprensa e pediu informações ao seu assessor. Ele explicou que passou rapidamente por Brasília no sábado para participar de uma votação e retornou ao Acre, mas foi surpreendido com a notícia de que teria retirado a assinatura, o que segundo ele, nunca ocorreu.

O parlamentar negou, ainda, o fato de ter retirado assinatura para “salvar” sua irmã, Luciana Borges Velloso, que atua em um cargo de confiança na Embratur.

“Minha irmã trabalha em Brasília há cerca de 20 anos e atua no Congresso e nos ministérios há pelo menos uma década. Ela tem total independência na sua trajetória profissional e minha decisão não tem qualquer relação com ela”, afirmou o deputado ao Blog.

Segundo matérias veiculadas na imprensa nacional, Eduardo Velloso teria indicado Luciana para um cargo na Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) em maio do ano passado. O parlamentar, no entanto, disse que não teve qualquer participação na nomeação da irmã, que ocupa um cargo na diretoria de gestão e inovação da agência, atuando na gerência de captação de novos negócios.