Deputado Tadeu Hassem anuncia destinação de R$ 500 mil em emendas para o esporte em Brasiléia

O deputado estadual Tadeu Hassem anunciou a destinação de mais R$ 500 mil para o setor esportivo do município de Brasiléia. O recurso, previsto para o próximo ano, tem o objetivo de fortalecer as atividades esportivas na região, promovendo qualidade de vida e oferecendo alternativas saudáveis para a juventude.

Durante visita à cidade, Hassem se reuniu com a equipe da Gerência de Esportes da prefeitura, na pessoa do gerente Clebson Venâncio, para acompanhar os trabalhos desenvolvidos e reforçar seu compromisso com a pasta. “Investir no esporte é investir na nossa juventude. Fiquei feliz com o que vem sendo feito e, por isso, decidi ampliar o repasse para essa área tão importante”, declarou o parlamentar.

O novo aporte se soma aos R$ 200 mil já destinados anteriormente por Hassem para o custeio das atividades esportivas no município. O deputado também elogiou o trabalho desenvolvido pela gestão municipal e fez um agradecimento especial ao gerente de esportes, Clebson Venâncio, pelo empenho na condução das iniciativas voltadas à população.

“O trabalho não para! Seguimos firmes para garantir que nossos jovens tenham mais oportunidades e que o esporte continue sendo um meio de transformação social”, concluiu Hassem.