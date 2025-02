Deracre apoia DNIT na recuperação emergencial da BR-364 em Tarauacá

O governo do Acre, por meio do Deracre, está prestando apoio ao DNIT para restabelecer o tráfego na BR-364, em Tarauacá.

Atendendo a um pedido do DNIT, o Deracre enviou uma equipe ao local com máquinas, tubos do tipo PEAD e trabalhadores para ajudar nos reparos emergenciais. Os serviços já estão em andamento, com previsão de conclusão de um paliativo ainda hoje, permitindo a passagem de veículos. O trecho deverá ser totalmente liberado até 24/02, às 12h.

“Nossas equipes estão trabalhando com agilidade para garantir a passagem segura dos veículos o mais rápido possível. Continuamos em parceria com o DNIT para minimizar os transtornos e restabelecer esse importante acesso para a população”, afirmou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

Neste domingo, 23, o rompimento de um bueiro no km 532,82 causou a interdição total da rodovia, após fortes chuvas na região. O incidente ocorreu no Igarapé Folgoso, a menos de dois quilômetros da área conhecida como Corcovado, antes da ponte sobre o Rio Tarauacá. A força das águas comprometeu a estrutura da estrada, impedindo a passagem de veículos.