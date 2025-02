Descubra cinco maneiras de fugir de ligações inoportunas

Quem nunca atendeu uma ligação e se irritou ao ouvir, do outro lado da linha, uma voz com uma gravação automatizada? Ou simplesmente ninguém fala nada e a ligação cai. Essas ligações inoportunas ainda são muito comuns, mas existem algumas ferramentas na internet ou no próprio celular que ajudam a impedir ou, pelo menos, a diminuir a frequência dessas chamadas. Aplicativos, funções programadas no aparelho e sites foram criados para reduzir a frequência das ligações indesejadas.

A CBN preparou uma lista de cinco ações que podem ser feitas para evitar o desconforto:

Aplicativos de bloqueio

Entre os apps mais conhecidos, estão o Whos Call e o True Caller – os dois ajudam na identificação de quem está ligando e até no bloqueio de determinadas chamadas. Pelo Whos Call ainda é possível rastrear links de SMS e bloquear ligações de números específicos ou até de promoção de bancos e de operadoras, por exemplo. As ferramentas funcionam e são indicadas até por especialistas para reduzir o número de ligações inoportunas. Mas não são 100% eficazes. O especialista em tecnologia, Arthur Igreja, diz que as empresas sempre dão um jeito de burlar o sistema.

“Mas eles têm um banco de dados de números que já tem esse tipo de prática, eles têm algumas ferramentas que ajudam a identificar, então achar que vai ter alguma coisa que vai complementar 100% não vai ter, mas ajuda, ajuda porque você tem uma espécie de conhecimento coletivo porque se uma pessoa denuncia, ele já consegue registrar e vai melhorando. Agora, é claro que o pessoal que incomoda também vai registrando outros números, encontrando outros métodos, então é mais uma daquelas histórias de perseguição infinita de gato e rato, né?”

Desativar ligações de números desconhecidos

As ligações se tornaram tão frequentes que tem gente que prefere desativar as chamadas de qualquer número desconhecido. A medida mais radical, disponível tanto no sistema Android quanto no IOS, impede ligações de números fora da agenda de contato.

Smartphone/Foto: Foto: Pixabay

Ativar o modo ‘Não perturbe’ – (e favoritar contatos)

Quem não quer receber nenhuma notificação ainda pode ativar o modo “Não Perturbe”, mas tem a opção de favoritar contatos que ainda poderão fazer ligações. O advogado Gleisson Costa não aguentava mais receber ligações diárias de uma operadora de telefonia. De segunda a sábado, inclusive à noite. Na maioria das vezes, falava com um robô. Decidiu acionar a Justiça e garantiu o pagamento de indenização por danos morais.

“Porém a operadora continuava a fazer várias ligações, insistente né, todos os dias, assim, às vezes extrapolava, 15, ligações, 20 por dia. Não tinha horário, eles nem respeitavam horário de almoço, manhã, tarde, noite, cheguei a receber ligações 20, 21h da noite, também sábado. E o pior: eu tentei resolver, eu tentei na via administrativa, entrei em contato com eles, porém eles mesmo não resolviam”

Plataforma ‘Não me perturbe’

Outra opção pra quem não tem mais paciência com essas ligações é a plataforma “Não me Perturbe”. Por lá, basta cadastrar o número de celular pra não receber mais ligações de operadoras de telecomunicação e de bancos.

Acessar o site ‘Qual empresa me ligou’

Há ainda um outro site: “Qual empresa me ligou”, em que o usuário coloca o número que está recebendo as chamadas e descobre qual empresa está ligando. Mas nenhuma dessas medidas garante 100% de eficácia.

A que tem que produzido mais resultados é uma determinação da Anatel que bloqueia empresas de fazer chamadas quando mais de 85% delas são curtas, com menos de 6 segundos de duração. Desde que entrou em vigor, a Anatel diz que houve uma redução de 185 bilhões de ligações curtas. Isso significa que cada pessoa deixou de receber 910 chamadas no celular. Mesmo assim, a superintendente de relações com consumidores da Anatel, Mariana Camarate, diz que não existe bala de prata.

“Temos cerca de 22 bilhões de chamadas de voz por mês no Brasil. Nós entendemos que 50% dessas chamadas são ligações que geram comunicação efetiva e os outros 50% são de chamadas curtas, que são as que a gente considera inoportunas, claramente um caminho a ser percorrido. Não existe bala de prata, existem ações continuadas e firmes. E essa bala de prata não existe no Brasil e não existe no mundo inteiro”