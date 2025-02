Detento que tinha autorização para trabalho externo foge do presídio em Rio Branco

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) confirmou na manhã desta segunda-feira (17), a fuga de um detento do sistema prisional de Rio Branco ocorrido no domingo (16).

Segundo informações, José Francisco Santos Freitas, que possuía autorização judicial para trabalho externo, escapou enquanto exercia atividades na Fazendinha, setor de produção do Complexo Penitenciário da capital.

A Polícia Penal, com apoio das demais forças de segurança, realiza buscas para recapturar o fugitivo. A nota foi assinada pelo presidente do Iapen, Marcos Frank Costa, que reforçou o compromisso da instituição em adotar medidas para evitar novas ocorrências.

Veja a nota na íntegra:

O governo do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), informa que foi identificada a fuga de um detento do sistema prisional.

José Francisco Santos Freitas, que, por cumprir todos os requisitos necessários, tinha portaria de trabalho aprovada pelo Judiciário, na ocasião trabalhava na Fazendinha, setor de produção do Complexo Penitenciário de Rio Branco, e se evadiu do local, neste domingo, 16.

A Polícia Penal e as demais forças de segurança seguem realizando as buscas.

Marcos Frank Costa

Presidente do Instituto de Administração Penitenciária