Detran acelera emissão de CNHs e documento fica pronto em poucas horas, diz presidente

Quem precisar tirar pela primeira vez a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou renová-la não deve mais enfrentar longas esperas ou filas gigantescas como antes. É o que afirma a presidente do Departamento de Trânsito do Acre (Detran/AC), Taynara Martins, em entrevista concedida ao ContilNet nesta segunda-feira (10).

Depois que o órgão ganhou uma nova sede, localizada na Estrada Dias Martins, nas dependências da antiga Faculdade da Amazônia Ocidental (FAAO), a entrega dos serviços se tornou mais ágil. As CNHs estão sendo emitidas em poucas horas.

“Depois da mudança do prédio para cá, onde concentramos todos os serviços do Detran, tudo ficou mais rápido. Antes, as pessoas esperavam até vinte dias para a emissão da CNH. Hoje, o prazo máximo é de cinco dias, mas no segundo dia já conseguimos entregar a habilitação”, informou Taynara.

“Muitas pessoas chegam aqui precisando viajar e, em alguns casos, conseguimos emitir a CNH em até uma manhã. Se a pessoa comprovar a urgência por motivo de viagem, conseguimos atender. O atendimento é feito de manhã, e até as quatorze horas conseguimos entregar, nos casos mais delicados. Quando não há urgência, a emissão ocorre em até dois dias”, acrescentou.

Taynara explica que, antes, os serviços médicos e psicológicos eram oferecidos em locais diferentes. A unificação desses atendimentos reduziu consideravelmente o prazo de entrega da CNH.

“Pedimos um prazo mínimo de dois dias para emissão e conferência dos documentos. Antes da mudança, quem precisava renovar a habilitação, por exemplo, tinha que ir até o Detran da Avenida Ceará para solicitar o serviço, depois procurar uma clínica médica e oftalmológica e, só então, retornar ao Detran para colher a biometria. Assim, a habilitação levava de dez a quinze dias para ficar pronta”, destacou.

“Agora que unificamos todos os serviços, a pessoa inicia o processo de habilitação e, ao lado, já encontra a sala do médico e do psicólogo. Após as consultas, entrega o processo e, nos casos urgentes, conseguimos emitir a CNH até as quatorze horas do mesmo dia. Quando não há urgência, entregamos em até dois dias. Dependendo da necessidade, em até vinte e quatro horas. Isso vale tanto para quem está tirando a primeira habilitação quanto para quem precisa renová-la”, finalizou.