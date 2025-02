Detran já tem data para lançar novo edital do CNH Social com 5 mil vagas; confira

Criado em 2022, o programa CNH Social, que já beneficiou pelo menos 12 mil pessoas de baixa renda em todo o Acre com a entrega de carteiras de habilitação, terá um novo edital lançado nos próximos dias.

A informação foi dada pela presidente do Departamento de Trânsito do Acre (Detran/AC), Taynara Martins. Ao todo, serão ofertadas 5 mil vagas.

“Até a primeira quinzena de março, no máximo, devemos lançar o edital com mais cinco mil vagas. Nesse caso, as inscrições serão abertas para todo o estado”, afirmou Taynara.

Após a publicação do edital e a realização das inscrições, as etapas seguintes serão mais criteriosas, e as datas serão divulgadas pelo Detran.

“Os próximos passos, após a publicação do edital, fazem parte de um processo mais delicado, porque analisamos cada inscrição individualmente, verificando as informações atualizadas do CadÚnico. Isso leva um pouco mais de tempo, mas informamos à imprensa quando o resultado da CNH Social for divulgado, garantindo ampla divulgação”, explicou.

No último dia 15 de janeiro, o Detran entregou 640 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) pelo programa, em um evento realizado na sede do órgão, localizada na Estrada Dias Martins.