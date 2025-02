Dez presos fogem usando barra de ferro para quebrar janela de presídio

Dez homens que estavam presos no Centro de Detenção Provisória de Viana 2 (CDPV2), na Região Metropolitana de Vitória (ES), fugiram na madrugada desta segunda-feira (17). Segundo a Secretaria Estadual de Justiça do Espírito Santo (Sejus), dois detentos já foram recapturados, enquanto os demais seguem foragidos.

Para fugir, o grupo de internos usou uma barra de ferro da estrutura das camas da cela para quebrar a janela de policarbonato, que é um material mais reforçado que o vidro. Por um buraco na estrutura, os detentos conseguiram fugir para uma região de mata no entorno do complexo.

Foram recapturados Jhon Wisly Gomes Correa e Rai Pablo Souza de Oliveira, encontrados perto da BR-262, em Cariacica.

Ainda de acordo com a Sejus, a Polícia Penal realiza buscas na região e atua em conjunto com o Serviço de Inteligência Prisional e com demais forças de segurança para a recaptura dos fugitivos.

As circunstâncias da fuga estão sendo apuradas, bem como se houve facilitação de dentro do presídio.

Os detentos que fugiram são os seguintes:

Jhon Wisly Gomes Correa (homicídio);

(homicídio); Jhonatan Araujo de Azevedo (Tráfico de drogas, homicídio e receptação);

(Tráfico de drogas, homicídio e receptação); Nilson Jonathan Soares Peres (Tráfico de drogas e homicídio);

(Tráfico de drogas e homicídio); Vitor de Souza Oliveira (homicídio, tráfico de drogas, roubo e receptação);

(homicídio, tráfico de drogas, roubo e receptação); Wemerson da Hora (homicídio e tráfico de drogas);

(homicídio e tráfico de drogas); Ericson Henrique Lopes Avila (homicídio e receptação);

(homicídio e receptação); Ryan Inacio da Silva (homicídio);

(homicídio); Wagner Ferreira Nunes (homicídio e tráfico de drogas);

(homicídio e tráfico de drogas); Wanderson Rodrigues Guimaraes (tráfico de drogas);

(tráfico de drogas); Rai Pablo Souza de Oliveira (homicídio).

