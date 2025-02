Dia de Iemanjá: Cortejos e homenagens lotam centro de Rio Branco

Celebrado neste domingo (2), o Dia de Iemanjá lotou ruas do centro de Rio Branco com uma multidão em celebração e cortejo até o Rio Acre.

Com a maioria vestido de branco, os adeptos da religião de matriz africana e simpatizantes seguiram em cantos e danças, que teve a concentração em frente ao Memorial dos Autonomista, no centro da capital acreana, às 16h.

As margens do manancial, a décima quinta edição do Cortejo de Yemanjá finalizou com fogos de artifício, comparecendo diversas casas de santo.

Simpatias, rituais e orações a rainha do mar ocorreram em diversos estados do Brasil, em celebração a uma das divindades mais veneradas na religião.

Veja o vídeo: