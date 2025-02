Diarista que foi atropelado em avenida movimentada será velado em Sena Madureira

No final da tarde desta quinta-feira (27) um acidente gravíssimo foi registrado no cruzamento da Avenida Brasil com a Quintino Bocaiúva, em Sena Madureira, nas proximidades do Sicoob e ceifou a vida do diarista Raimundo Nonato Barbosa Rodrigues que morava no bairro da Vitória.

Segundo informações, ele conduzia uma motocicleta e teria invadido a preferencial, sendo colhido por um automóvel. Raimundo Nonato ainda chegou a ser socorrido, porém, devido a gravidade dos ferimentos, principalmente a pancada na cabeça, não resistiu.

Após os trâmites necessários, seu corpo foi liberado para a família providenciar o velório. A cerimônia fúnebre está ocorrendo na igreja Assembleia de Deus, localizada no bairro da Vitória, onde familiares e amigos comparecem para dar o último adeus.

O sepultamento será realizado na tarde desta sexta-feira (28) no cemitério São João Batista.

Esse foi o segundo acidente de trânsito com vítima fatal ocorrido em menos de uma semana na região de Sena Madureira. No último sábado, o jovem Ryam Cunha, 17 anos, perdeu a vida após se envolver em uma batida nas proximidades da ponte metálica José Nogueira Sobrinho.