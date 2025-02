Diogo atende o BigFone, está no Paredão e escolhe Thamiris para ser emparedada juntamente

O Big Fone tocou durante a noite deste sábado (22). Diogo Almeida é mais rápido e consegue atender primeiro, mas a mensagem é que o brother está no Paredão e precisa indicar outro participante. Thamiris é a escolhida. Com isso, ambos estão na berlinda.

BigBoss: “Você está no paredão, escolha agora mais uma pessoa para ser emparedada junto com você. […] Se você for o líder, escolha duas pessoas para serem emparedadas.”

Maike estava sentado nos sofás perto da academia com João Pedro e Diogo, Delma estava na varanda fumando, e Gracyanne Barbosa e Camilla estavam conversando perto da piscina. Os outros participantes estavam dentro da casa.

