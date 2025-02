Diogo recebe seis tortas de climão, incluindo uma de Aline, seu affair, após não salvá-la do Paredão

A dinâmica do “Sincerão” foi individual, onde cada participante escolheu com quem gostaria de formar uma nova dupla e com quem jamais se aliaria, justificando suas escolhas. O jogo gerou embates intensos e diversas trocas de acusações.

Principais confrontos:

Gracyanne x Diogo : Ela o acusou de incoerência ao defender Camilla e Thamiris, mas votar nelas no Paredão. Diogo rebateu, alegando que sempre protegeu as duas dentro do possível.

: Ela o acusou de incoerência ao defender Camilla e Thamiris, mas votar nelas no Paredão. Diogo rebateu, alegando que sempre protegeu as duas dentro do possível. Giovanna x Vilma : Giovanna chamou Vilma de mentirosa por proteger pessoas que não eram próximas. Vilma se revoltou e a acusou de falsidade.

: Giovanna chamou Vilma de mentirosa por proteger pessoas que não eram próximas. Vilma se revoltou e a acusou de falsidade. Diego x Gabriel : Diego criticou Gabriel por duvidar de sua ansiedade. Gabriel respondeu que apenas se baseou no que viu dentro do jogo.

: Diego criticou Gabriel por duvidar de sua ansiedade. Gabriel respondeu que apenas se baseou no que viu dentro do jogo. Daniele x Maike : Daniele se irritou com Maike por ele questionar a ansiedade de seu irmão, Diego. Maike disse que já havia se desculpado.

: Daniele se irritou com Maike por ele questionar a ansiedade de seu irmão, Diego. Maike disse que já havia se desculpado. Aline x Diogo : Aline acusou Diogo de não ter sido coerente ao não defendê-la no jogo. Ele afirmou que tentou protegê-la, mas precisou chegar a um consenso com seu grupo.

: Aline acusou Diogo de não ter sido coerente ao não defendê-la no jogo. Ele afirmou que tentou protegê-la, mas precisou chegar a um consenso com seu grupo. João Gabriel x Diego : João criticou Diego por rir de uma situação delicada envolvendo outros participantes. Diego justificou que tem uma risada espontânea e pediu desculpas.

: João criticou Diego por rir de uma situação delicada envolvendo outros participantes. Diego justificou que tem uma risada espontânea e pediu desculpas. Vilma x Giovanna : Vilma se sentiu atacada e chamou Giovanna de “cobrinha” por supostamente fazer complôs. Giovanna rebateu, afirmando que Vilma se contradiz constantemente.

: Vilma se sentiu atacada e chamou Giovanna de “cobrinha” por supostamente fazer complôs. Giovanna rebateu, afirmando que Vilma se contradiz constantemente. Gracyanne x Diogo (novamente) : Diogo disse que não confia nela, alegando que ela muda de postura conforme a conveniência. Gracyanne o chamou de articulador manipulador e criticou sua postura no jogo.

: Diogo disse que não confia nela, alegando que ela muda de postura conforme a conveniência. Gracyanne o chamou de articulador manipulador e criticou sua postura no jogo. Guilherme x Gabriel: Guilherme criticou Gabriel por falta de sensibilidade ao questionar a saúde mental de Diego. Gabriel admitiu não entender o problema, mas disse que o jogo segue.

Durante a dinâmica, os participantes revelaram com quem formariam ou não uma dupla, além de distribuírem “tortas de climão” a quem tiveram desentendimentos.

Eva escolheria Vinícius como dupla, destacando a relação fraterna e o acolhimento que sentiu. Por outro lado, não faria dupla com Vitória , pois sente que há uma barreira na relação.

escolheria como dupla, destacando a relação fraterna e o acolhimento que sentiu. Por outro lado, não faria dupla com , pois sente que há uma barreira na relação. Vitória recebeu uma torta de climão de Renata , que relembrou um comentário irônico feito por ela. Vitória se defendeu, afirmando que tentou se aproximar e que a situação foi exagerada.

recebeu uma torta de climão de , que relembrou um comentário irônico feito por ela. Vitória se defendeu, afirmando que tentou se aproximar e que a situação foi exagerada. Renata escolheria João Gabriel como dupla por sua energia leve e bom desempenho em provas, mas não jogaria com Mateus , sentindo um distanciamento após a última votação. Mateus, surpreso com a torta de Renata, argumentou que a relação entre eles sempre foi verdadeira.

escolheria como dupla por sua energia leve e bom desempenho em provas, mas não jogaria com , sentindo um distanciamento após a última votação. Mateus, surpreso com a torta de Renata, argumentou que a relação entre eles sempre foi verdadeira. Mateus gostaria de jogar com Camilla , destacando a conexão espontânea entre eles. Já Vilma seria sua última escolha, pois ele a vê isolada e a acusa de espalhar informações falsas. Vilma rebateu, dizendo que manteve sua palavra na votação e que não deve explicações a ele.

gostaria de jogar com , destacando a conexão espontânea entre eles. Já seria sua última escolha, pois ele a vê isolada e a acusa de espalhar informações falsas. Vilma rebateu, dizendo que manteve sua palavra na votação e que não deve explicações a ele. Vitória escolheria Thamiris como parceira por sua amizade genuína, mas jamais faria dupla com Diogo , pois ele a considera sua primeira opção de voto. Diogo se defendeu, afirmando que sua decisão no jogo não foi apenas dele e que tentou se aproximar dela.

escolheria como parceira por sua amizade genuína, mas jamais faria dupla com , pois ele a considera sua primeira opção de voto. Diogo se defendeu, afirmando que sua decisão no jogo não foi apenas dele e que tentou se aproximar dela. Thamiris escolheria Giovanna por afinidade, mas não jogaria com Diogo , considerando-o inconsistente. Diogo negou as acusações, afirmando que nunca tentou prejudicá-la.

escolheria por afinidade, mas não jogaria com , considerando-o inconsistente. Diogo negou as acusações, afirmando que nunca tentou prejudicá-la. Camilla formaria dupla com Gracyanne, com quem sente uma forte conexão. Já Diogo seria sua última opção, reafirmando que ele e Vilma são seus alvos no jogo. Diogo se defendeu, mencionando que Camilla o ignora e que mudou sua visão sobre ela ao notar sua postura.

Placar final do Sincerão:

Diogo foi o mais rejeitado, com seis tortas de climão .

foi o mais rejeitado, com . Alguns jogadores não foram escolhidos por ninguém como nova dupla: Daniele, Diogo, Vilma, Renata, Vitória e Mateus.

A dinâmica revelou alianças e rixas que podem impactar os próximos acontecimentos na casa.