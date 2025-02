Direto do Amapá, espetáculo ‘Lugar da Chuva’ acontece neste final de semana em Rio Branco

Neste fim de semana, Rio Branco recebe Lugar da Chuva, do Grupo Frêmito Teatro, direto do Amapá, em parceria com a FUNARTE. O espetáculo acontece hoje e amanhã, 21 e 22 de fevereiro de 2025, às 20h, na Usina de Arte João Donato, com entrada gratuita.

Nascida em 2017 numa residência artística em Macapá, a peça mergulha em lugares icônicos como a Fortaleza de São José e a floresta de Samaúma, trazendo uma reflexão poética sobre a Amazônia, seus territórios e suas gentes.

São dois narradores viajantes – um nativo e um migrante – que cruzam histórias de ancestralidade, sonhos e migrações, com um olhar que vai do passado ao presente amazônico. O Frêmito Teatro mistura improvisação corporal e narrativa para criar camadas de significado, falando de identidade, solidão e até dos desafios como o desmatamento. Com acessibilidade em Libras, a peça convida todos a embarcar nesse barco imaginário que navega entre o rio e a cidade, entre o local e o universal.

Não dá pra perder essa chance de curtir cultura de graça e ainda se conectar com as raízes do Acre e da Amazônia. A Usina de Arte João Donato é o palco perfeito para essa experiência. Chame os amigos, a família, e venha às 20h sentir o teatro pulsar – é um programa pra aquecer o coração e abrir a mente neste fim de semana!