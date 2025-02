Diretor do Centro Socioeducativo Purus discute capacitação de servidores em Sena Madureira

Na manhã do dia 3 de fevereiro, o diretor do Centro Socioeducativo Purus, Efrael Cavalcante, participou de uma reunião significativa no Polo UAB em Sena Madureira. O encontro foi organizado pela Secretaria de Estado de Administração (SEAD) com o objetivo principal de identificar as necessidades da administração pública local para a futura oferta de cursos voltados à capacitação dos servidores.

Durante a reunião, um questionário de pesquisa diagnóstica foi aplicado para determinar quais cursos na área administrativa são mais necessários para os órgãos públicos do município. Com base nos resultados dessa pesquisa, a SEAD planeja estruturar a oferta de capacitações que atendam eficientemente às demandas dos servidores.

Efrael Cavalcante enfatizou a importância desta iniciativa para a qualificação dos profissionais que trabalham no setor público: “A capacitação é essencial para fortalecer a gestão pública. Através desta pesquisa, poderemos direcionar melhor os cursos e garantir que os servidores tenham acesso ao conhecimento necessário para aprimorar seus serviços.”

Esta ação reforça o compromisso do governo estadual com a valorização dos servidores e o aprimoramento dos serviços públicos prestados à população de Sena Madureira e região. Ao investir na formação e desenvolvimento dos funcionários, espera-se que haja uma melhoria na qualidade e eficiência dos serviços oferecidos, beneficiando diretamente a comunidade local.