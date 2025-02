Diretor do CS Purus se reúne com Secretário de Saúde para tratar demandas da unidade

Na manhã desta terça-feira, o diretor do Centro Socioeducativo Purus, Efrael Cavalcante, e o enfermeiro Lenilson Mendes se reuniram com o secretário de Saúde, Nelson Sales, para discutir melhorias e avanços na atenção à saúde dos adolescentes atendidos.

Entre os principais temas abordados, estiveram os fluxos de atendimento dentro da unidade e a necessidade de otimização dos serviços prestados.

Durante a reunião, foram encaminhadas importantes solicitações em parceria com a Secretaria de Saúde, como a realização de borrifação para o combate à dengue, visando prevenir surtos da doença no ambiente socioeducativo. Além disso, foi feita a indicação de um profissional para integrar o Grupo de Trabalho Intersetorial (GTI), que atuará na construção do Plano Operativo Municipal de Atenção Integral à Saúde dos Adolescentes.

O secretário Nelson Sales destacou a importância da parceria entre a Secretaria de Saúde e o sistema socioeducativo para garantir um atendimento de qualidade e um ambiente mais seguro e saudável para os adolescentes e servidores da unidade.

“Estamos empenhados em fortalecer essa colaboração para que possamos atender melhor as demandas do CS Purus, sempre com foco na prevenção e no bem-estar de todos”, afirmou o secretário.

O diretor do CS Purus, Efrael Cavalcante, também ressaltou a relevância dessas iniciativas para a unidade. “Essa parceria é essencial para que possamos garantir melhores condições de saúde para os adolescentes e servidores. Com esses avanços, estamos dando passos importantes para fortalecer a rede de atenção e assegurar um atendimento mais eficaz”, afirmou Cavalcante.

A direção do CS Purus reforçou a necessidade de continuidade dessas articulações para avançar na implementação de políticas de saúde eficazes e na melhoria das condições da unidade. O compromisso segue firme para garantir que os adolescentes tenham acesso a um atendimento digno e de qualidade.