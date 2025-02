Diretoria do Santa Cruz empresta atletas para o FC Estrela, de Goiás

A diretoria do Santa Cruz fechou o empréstimo do lateral esquerdo João Guilherme, do volante Luiz Henrique e do meia João Gabriel para o FC Estrela, de Goiás, por seis meses. Os atletas irão disputar o Campeonato Goiano da categoria Sub-15.

“São atletas de grande qualidade e irão ganhar experiência e visibilidade atuando no futebol de Goiás”, comentou o técnico Cristiano Menezes.

O Santa Cruz segue com a política de abrir mercado e colocar os seus atletas em exposição para negociações futuras.

O Campeonato Goiano Sub-15 começa no dia 27 deste mês e terá na disputa o Atlético Goianiense, Vila Nova e Goiás, somente para citar três grandes.