Discussão entre cunhados termina com uma pessoa morta em Rio Branco; PM é acusado

Joel Martins de Lima, de 21 anos, foi morto com um tiro durante uma discussão com seu cunhado na noite deste sábado (8), dentro de uma residência localizada na Rua Alexandre Lopes, no bairro Bosque, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a discussão entre a vítima, Joel, e o autor do crime, identificado como Jorge Sidney de Oliveira Barbosa, de 56 anos, tenente da reserva remunerada da Polícia Militar, ocorreu devido a desentendimentos na convivência.

O motivo da discussão e do disparo foi o fato de que, ao chegar em casa — uma propriedade herdada —, o tenente encontrou Joel dormindo. A vítima, que trabalhava como servente de pedreiro, havia decidido descansar um pouco mais durante a tarde. Irritado, o PM ordenou que ele acordasse, iniciando assim o desentendimento.

Ainda segundo informações, os dois já tinham um histórico de atritos, pois o militar não aprovava algumas atitudes da vítima. A briga escalou até que Jorge sacou uma arma e atirou em Joel, atingindo-o no abdômen. Após o crime, o policial fugiu do local.

A esposa da vítima prestou socorro ao marido e acionou a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte avançado foi enviada ao local para prestar os primeiros socorros. Em estado gravíssimo, Joel foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, mas não resistiu e morreu minutos depois, ainda na sala de emergência do hospital.

A Polícia Militar esteve na residência, coletou informações e iniciou buscas na região para localizar o policial aposentado, que, até o momento, segue foragido.

O caso será inicialmente investigado por agentes da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, posteriormente, encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).