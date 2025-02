Disputa acirrada! Medicina na UFAC tem mais de 2,7 mil inscritos e concorrência de 34 por vaga

As inscrições para o processo seletivo específico do curso de Medicina da Universidade Federal do Acre (UFAC) registraram um total de 2.756 candidaturas válidas.

Com a oferta de 80 vagas, a concorrência geral chega a 34,45 candidatos por vaga. A distribuição das inscrições por modalidade de concorrência segue os critérios do edital, incluindo ampla concorrência e cotas para diferentes perfis de estudantes.

Na ampla concorrência, foram registradas 473 inscrições. Já a categoria com Argumento de Inclusão Regional teve 824 candidatos. Outros grupos incluem:

Baixa renda: 225 inscrições

Independentemente de renda: 162 inscrições

Candidatos com deficiência (independentemente de renda): 87 inscrições

Candidatos com deficiência de baixa renda: 71 inscrições

Pretos, pardos ou indígenas (PPI) independentemente de renda: 383 inscrições

Pretos, pardos ou indígenas de baixa renda: 451 inscrições

Candidatos com deficiência geral: 80 inscrições

Cronograma oficial

A UFAC divulgou as principais datas do processo seletivo:

Publicação da 1ª Chamada (Chamada Regular): 18 de fevereiro

18 de fevereiro Período para manifestação de interesse na Lista de Espera: 18 a 21 de fevereiro

18 a 21 de fevereiro Matrículas institucionais (1ª fase online): 20 a 24 de fevereiro

20 a 24 de fevereiro Publicação dos editais para validação de cotas e laudos médicos: 28 de fevereiro

28 de fevereiro Matrículas institucionais (2ª fase presencial): 10 a 13 de março

10 a 13 de março Procedimentos da Comissão de Heteroidentificação e Validação de laudos médicos: 10 a 13 de março

10 a 13 de março Publicação do Resultado Preliminar: 31 de março

31 de março Prazo para recurso contra o Resultado Preliminar: 1º a 4 de abril

1º a 4 de abril Publicação do Resultado Final: 9 de abril

Os candidatos que não forem convocados na Chamada Regular e quiserem permanecer na Lista de Espera devem manifestar interesse entre os dias 18 e 21 de fevereiro, acessando o sistema da UFAC: https://sistemas.ufac.br/selecoes_ufac/.